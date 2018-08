Há histórias que têm de ser contadas. É o caso da iraniana Masih Alinejad. Cresceu numa pequena aldeia inspirada pelo exemplo da mãe, uma costureira respeitada pela comunidade – uma exceção numa comunidade que relega as mulheres para o plano doméstico e anónimo. Na adolescência, Masih foi presa por ativismo político e, ainda na prisão, descobriu que estava grávida. Casou, divorciou-se e passou os nove anos seguintes a lutar pela custódia do filho, que ainda não recuperou. The Wind in My Hair: My Fight For Freedom in Modern Iran (Little Brown and Company) é uma extraordinária e importante memória desta jornalista que, a viver no exílio, é a responsável pela criação de um movimento online contra o uso obrigatório do hijab. Saiba mais em My Stealthy Freedom.