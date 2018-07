Louvre rendido aos Carter, outra vez

Que o mundo é de Beyoncé, todos nós sabemos. Agora temos mais um motivo para acreditar nisso. O Museu do Louvre foi o pano de fundo para o videoclip da música Apeshit, que integra o álbum Everything but love, do casal Carter, tendo logo depois criado uma tour pelas peças de arte que surgem no referido vídeo. Não é à toa que é chamado o casal mais poderoso do mundo do espetáculo.

Intitulada de Jay-Z and Beyoncé at the Louvre, a visita guiada conta com 17 peças de arte, entre elas a Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, a Vénus de Milo e a Vitória de Samotrácia. A tour realiza-se às quartas, quintas, sábados e domingos e tem a duração de uma hora e meia.