Leonor Teles e João Salaviza premiados

A primeira longa-metragem de Leonor Teles recebeu no último sábado o prémio de Melhor Obra Internacional na 33ª edição do Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, na Argentina. Um dia antes, Terra Franca tinha sido distinguido com o Prix de La Ville d’Amiens, no 38º no Festival International du Film d’Amiens, em França.

O filme é um retrato da vida de um pescador numa comunidade ao pé do Tejo e chega às salas de cinema portuguesas em janeiro de 2019

Também a longa-metragem de João Salaviza e Renée Nader Mossora Chuva é cantoria na aldeia dos mortos ganhou um prémio no Mar del Plata e no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, Brasil. A obra de João Salaviza foca-se na vida dos indígenas brasileiros krahô e estreou na última edição do festival de Cannes, tendo entretanto sido exibido em mais de 30 festivais internacionais. O filme chega às salas de cinema portuguesas em março do próximo ano.