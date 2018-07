Música Lao Ra, a voz latina que vem da Colômbia Laura Avila foi uma das mulheres que pisou o palco Clubbing durante o festival NOS Alive. Vestida com uma marca portuguesa, a Cleonice, foi com ar sorridente que respondeu às perguntas da Máxima, nos bastidores do palco. Entre as confissões, revelou que adora a praia do Guincho. E pastéis de nata. E o tempo com sol.