Entre as novidades descobrimos uma fragrância para casa que rouba o nome a Marie Antoinette, entre os perfumes Caprice, Othello, Paéva, Pois de Senteur e Poudre de Riz. Há ainda um livro de receitas e outro dedicado ao design e decoração, com pistas para mudar as divisões à imagem de palácios e salões franceses, inspiradas (naturalmente) no estilo barroco do século XVIII.