Agora, na estreia em Nova Iorque do filme Red Sparrow, a atriz foi contra a opinião do Presidente dos Estados Unidos, que diz que a culpa dos tiroteios maciços é dos filmes e dos videojogos. "Eu acho que o problema são as armas, não a indústria do entretenimento", disse Lawrence, em entrevista à revista InStyle americana, na chegada ao evento.