Já sabemos mais sobre a 3ª temporada de Stranger Things

Os primeiros segundos do característico genérico da série, que se ouvem neste novo teaser, são suficientes para ficarmos ansiosos com a estreia da terceira temporada de Stranger Things, confirmada para 2019.

O curto vídeo de um minuto apresenta todos os títulos dos 8 episódios que vão compor a nova temporada, com o pequeno aviso de que "No verão de 1985, a aventura continua…".

Os nomes dos episódios:

Com títulos que despertam mais curiosidade, este pequeno teaser dá asas à imaginação de todos os fãs da série, que poderão também contar com a participação de novas personagens.

A série, nomeada para um Emmy, já tinha lançado um teaser que girava à volta de um anúncio fictício sobre o centro comercial retro dos anos 80, The Starcourt Mall, que viria a abrir no verão de 1985.

Shawn Levy, produtor, revelou ainda que a nova temporada se passará um ano depois da última, fazendo com que as relações das personagens estejam em fases diferentes.

A 3ª temporada começou a ser filmada em abril deste ano e desde aí que a especulação tem vindo a aumentar.





In the summer of 1985, the adventure continues... pic.twitter.com/m3s6hyJL8k