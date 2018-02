As nossas preces foram ouvidas. Depois da Netflix ter anunciado a possibilidade de descarregar episódios para ver mais tarde sem ligação wi-fi, agora foi a vez do YouTube. A partir de agora, já não vai ter o problema do vídeo parar para carregar por falha de Internet e não vai ter de se preocupar com o gasto de dados móveis ou por não ter Internet no trabalho.