A medida foi aprovada, por unanimidade, a partir de projectos do Partido Ecologista, do Partido Pessoas, Animais, Natureza (PAN) e Bloco de Esquerda (BE), com propostas do PS. O projecto nasceu de uma petição remetida ao parlamento por André Silva, deputado do PAN, visando alterar a legislação de 2015, que não permite a entrada de animais em espaços fechados de restauração, nem com autorização do proprietário.