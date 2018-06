Até aqui, o Instagram apenas nos permitia partilhar vídeos de 15 segundos nas stories e de um minuto no feed. No entanto, a rede social permite agora que desenvolva a sua criatividade em vídeos com duração até uma hora. A aplicação que torna tudo isto possível chama-se IGTV e permite "assistir a vídeos longos e a vídeos verticais dos vossos criadores de conteúdos preferidos", explicou Kevin Systrom, CEO do Instagram, no evento de apresentação.

Tal como no YouTube, também na IGTV qualquer pessoa pode tornar-se um criador de conteúdos. Para isso, basta carregar na roda dentada que aparece ao lado da barra de pesquisa e clicar em "Criar Canal". Outra das funcionalidades é poder andar para trás ou para a frente nos vídeos, função que não existe nas stories nem nos vídeos publicados no feed.

Para aceder à IGTV, basta atualizar a sua aplicação do Instagram e aparecerá um ícone com uma televisão no canto superior direito, ao lado do avião de papel das mensagens. Outra das formas é instalar a aplicação da IGTV. Em ambos os casos, pode partilhar os seus vídeos e ver os vídeos dos utilizadores que segue.

A aplicação da IGTV está disponível para os sistemas Android e iOS.