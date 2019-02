Já chegou o primeiro trailer da sequela de Frozen

O trailer de Frozen II não revela muito sobre como está a vida das irmãs, mas mostra que ambas, juntamente com Olaf e Kristoff, vão viver novas aventuras.

O filme tem estreia marcada para novembro, tanto nos Estados Unidos como em Portugal, e o elenco original mantém-se.

O primeiro filme, que deu à Disney dois Óscares de Melhor Filme de Animação e Melhor Música com Let It Go, foi um sucesso nas bilheteiras. Inspirado no conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Anderson, o filme é realizado por Chris Buck e Jennifer Lee, que vão dirigir também a sequela.

"Não é tanto uma sequela, como uma continuação da primeira história. Maior, mais épica," contou Jennifer Lee numa entrevista à Variety o ano passado, "Temos também uma nova canção que acho que é uma evolução [de Let It Go]".

No seguimento do frenesim digital sobre a sexualidade de Elsa, não é de estranhar que os comentários no Twitter já apontem para a nova personagem feminina, que aparece no clip, como o interesse amoroso de Elsa. A comunidade LGBTQ+ já criticou a Disney por falta de inclusão de uma personagem homossexual e muitos fãs acreditam que Elsa será a primeira princesa homossexual da Disney.