Já chegou o primeiro teaser do filme Downton Abbey

Após 3 anos desde que a série premiada terminou, já podemos (finalmente) ver o primeiro teaser do filme Downton Abbey. Com data de estreia marcada para setembro do próximo ano, o pequeno vídeo promete.

O teaser, poupado nos detalhes, faz questão de não revelar (quase) nada até ao final, momento em que revela a participação de todos os personagens principais da série como o conde e a condessa de Grantham (Hugh Bonneville e Elizabeth McGovern), Lady Mary (Michelle Dockery), Lady Edith (Laura Carmichael), Carson (Jim Carter), Tom Branson (Allen Leech), John e Anna Bates (Brendan Coyle e Joanne Froggatt) e outros. Podemos também ver algumas imagens da casa, que se tornou um símbolo da série que retrata o quotidiano de uma família de aristocratas e do seu staff de empregados na propriedade de Downton Abbey, na região de Yorshire, Inglaterra. A série tem cerca de seis temporadas e foi emitida de 2010 a 2015, tendo conquistados aclamação mundial.

O guião do filme foi escrito por Julian Fellowes, autor da série. Gareth Neame, produtor executivo afirmou a norte-americana Enternainment Weekly que "tivemos que ceder aos pedidos dos fãs, mas precisávamos de algo novo e original.".



A estreia internacional do filme está marcada para 20 de setembro de 2019.