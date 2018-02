Em entrevista à NBC News, a filha do Presidente americano, Ivanka Trump, foi questionada sobre se acredita nas mulheres que acusam o seu pai, Donald Trump, de assédio e violência sexual. "Acho que é uma pergunta muito inapropriada para se fazer a uma filha, se ela acredita nas acusadoras do seu pai quando ele já afirmou que não há verdade nisso", terá dito Ivanka, acrescentando: "Não acho que essa seja uma pergunta que faria a muitas outras filhas. Eu acredito no meu pai, conheço o meu pai e acho que tenho o direito de, enquanto filha, acreditar no meu pai."