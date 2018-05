Provavelmente são muitas as pessoas que gostaria de deixar de seguir no Instagram porque não adora as publicações delas no seu feed, mas, ao mesmo tempo, não quer que elas saibam. Se já passou por esse ‘drama’, a solução perfeita chegou. Agora é possível ‘silenciar’ as pessoas na sua linha do tempo do Instagram sem deixar de as seguir.

Tanto o Twitter como o Facebook há muito que oferecem aos usuários esta funcionalidade, mas este é um novo botão no Instagram.





Como fazer

Primeiro, atualize a sua aplicação. Como o recurso ainda levará algumas semanas a ser lançado na íntegra para todos os usuários, não desespere se ainda não o conseguir ver. Muito em breve, poderá silenciar quem quiser.

Caso já seja um dos primeiros felizardos, clique no botão com três bolinhas no canto superior esquerdo de um post e selecione ‘Mute’. Pode escolher apenas ignorar as publicações do usuário ou as publicações e histórias.

Mesmo que silencie alguém, ainda poderá ver as Direct Messages, as suas publicações ao aceder à sua página de perfil e ainda receber as suas notificações. Basicamente, eles só não vão entupir mais o seu feed. Viva!