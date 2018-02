As histórias do Instagram (insta stories) só estão disponíveis para visualização durante 24 horas, a menos que o utilizador as guarde nos destaques do seu perfil. No habitual scroll pelo Instagram, é frequente que faça capturas de ecrã de coisas de que gosta, de forma a guardar essas imagens para mais tarde. Segundo o site sobre tecnologia TechCrunch, o Instagram está a testar uma funcionalidade que permite aos utilizadores ver quem faz capturas de ecrã das suas histórias. As pessoas incluídas no teste vão receber um alerta de que na próxima vez que façam screenshot, o utilizador que partilhou a história será notificado.