O apelido de "artista do regime" parece não atrapalhar a carreira da artista plástica. Joana Vasconcelos já viu as suas peças expostas pelos quatro cantos do mundo, acumulando feitos e fazendo História (por exemplo, em 2012, foi a primeira artista mulher a expor no Palácio de Versalhes). I’m your mirror é o nome da exposição que está, a partir de hoje, no Museu Guggenheim de Bilbao e cuja inspiração partiu da canção I’ll Be Your Mirror dosThe Velvet Undergorund. São 30 peças, desde as mais emblemáticas, como A Noiva (2005) e o Coração Independente Vermelho (2001/05), a obras feitas em exclusivo para a exposição, como é o caso de Egeria (2018) que integrará a série Valquírias. Concebida especialmente para o átrio do Museu, Egeria combina tecnologias paralelas como o croché e luz LED, criando um hino à feminilidade suspenso no ar e difícil de ignorar graças à sua explosão de cor e lantejoulas. Destaque ainda para a Máscara (2018): 231 espelhos emoldurados, duas toneladas e meia e mais de seis metros de largura e três de altura, tudo isto na forma de máscara de carnaval veneziano. Vermo-nos e revermo-nos numa máscara – cuja função é ocultar – mostra muito daquilo que é todo o trabalho da artista. Não apenas nesta peça como em muitas outras a ironia ganha proporções megalómanas (no seu sentido mais literal), sendo que os materiais usados ironizam a obra final. No exterior está o Solitário (2018), um anel de noivado feito de flutes e jantes de automóvel.

A exposição vai estar em Bilbao até 11 de novembro e chegará a Serralves em janeiro do próximo ano.