A história de um londrino que se mudou para o outro lado do mundo para estudar francês, cinema e literatura na The Gallatin School of Individualized Study (da Universidade de Nova Iorque) e que acabou por formar uma das maiores bandas nova-iorquinas de indie rock seria uma sinopse redutora para falar de Daniel Kessler. Com o gosto natural por música e a experiência adquirida em estúdios de gravação como Jetset, Beggars Banquet ou Domino, Kessler não só se tornou o "guitarrista dos Interpol" como a mente brilhante por detrás do sucesso da banda desde o seu início, em 1997. O marcante álbum de estreia Turn On the Bright Lights, lançado em 2002, não deixou a indústria musical indiferente e o sucesso estava prometido para estes "cool kids" que, hoje, acabam de anunciar a chegada do seu sexto álbum – The Marauder.