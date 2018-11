Ida Vitale vence prémio Cervantes aos 95 anos

João Guirao, ministro da Cultura espanhol, elogiou a linguagem da poetisa, descrevendo-a como "destacada e reconhecida". E leu o comunicado do júri do prémio, onde se diz que "este prémio reconhece uma trajetória poética, intelectual, crítica e tradutora de primeira ordem".

Ida, que nasceu em Montevideo, em 1923, é elogiada pelos poemas que exploram o sentido das palavras e pela sua metalinguagem.

Para além de Vitale, apenas 4 mulheres receberam este prémio: as espanholas María Zambrano (1988) e Ana María Matute (2010), a cubana Dulce María Loynaz (1992) e a mexicana Elena Poniatowska (2013). No entanto, a distinção já foi atribuída a cerca de 40 homens do mundo da literatura.

Até agora, o Prémio Cervantes apenas tinha sido atribuído a personalidades espanholas ou americo-latinas, no entanto, o ano passado foi atribuído ao nicaraguense Sergio Ramírez, que pertenceu ao grupo de jurados este ano, mudando assim as "regras" do jogo.