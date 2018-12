CARNEIRO (21 de março – 19 de abril) Destino: Austrália | Os nativos de carneiro são fãs de levar a vida com entusiasmo, optimismo, determinação e espontaneidade, por isso nada melhor do que organizarem uma viagem à Austrália. Sydney, Melbourne, Perth… São cidades cheias de vida, tanto a nível cultural como social, com muitas coisas a acontecer a cada momento, o que é perfeito para os carneiros, um dos signos mais ativos do zodíaco.

Horóscopo: A viagem ideal para cada signo