Homens são mais vítimas de violência no namoro que mulheres

Estudo Nacional da Violência no Namoro em Contexto Universitário, elaborado pelo Governo em parceria com a Associação Plano i.

Para a elaboração deste relatório foram inquiridos 2.683 jovens universitários desde 2017. Maior parte deles têm pouco mais de 20 anos e declararam-se como solteiros.



O estudo revela que 54,7% dos participantes já tinha sido vítima de violência no namoro pelo menos uma vez. Entre os inquiridos verificou-se que os jovens do sexo masculino são, em termos relativos, mais vítimas de atos de violência no namoro. 55,3% dos homens inquiridos afirmou já ter sido vítima de violência, enquanto nas mulheres esse valor baixava para os 54,5%.



34,3% dos inquiridos revelou ter também já praticado um ato de violência contra um companheiro. Neste campo, os homens mostram-se em valor muito superior, com 40,7% a admitir que já haviam praticado um ato de violência, enquanto nas mulheres esse valor baixava para os 32,3%. Isto mostra que, no namoro, os homens são mais vezes vítimas, mas também os que mais praticam atos de violência.



A violência mais vezes verificada no namoro é a de natureza psicológica (insultos, críticas, difamações). Segue-se depois a de pressão social e depois a violência física. Há ainda casos de vítimas de violência sexual, segundo o estudo.



Este relatório mostra ainda que os jovens que praticam e sofrem de violência no namoro têm crenças mais conservadoras do que aqueles que não praticam e não sofrem estes atos. Estas crenças são também mais conservadoras nos homens do que nas mulheres.



Muitos dos inquiridos do sexo masculino mostraram que acreditavam que a mulher devia ter um papel mais caseiro e recatado.

Os resultados do estudo mostram ainda que a maioria dos jovens não reconhece os atos de violência como tal. Porque entre a violência não se conta apenas agressões físicas, mas sim difamação, o recurso às redes sociais para chantagear o outro, o hábito de vasculhar no telemóvel ou nos bolsos das peças de roupa. Outro dos atos violentos que se refere é o de coação a práticas sexuais indesejadas.

