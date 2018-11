Henrique Sá Pessoa tem agora duas estrelas e há três novos nomes no firmamento Michelin português

No guia Michelin Espanha e Portugal de 2019 há mais novos portugueses, embora o saldo não seja eufórico. Três restaurantes ganharam uma estrela: Midori, chefiado por Pedro Almeida no Hotel Penha Longa, em Sintra, o G Pousada, de Oscar Gonçalves, em Bragança, e A Cozinha, de António Loureiro, em Guimarães. Henrique Sá Pessoa conquistou a segunda estrela para o seu Alma, no Chiado, em Lisboa.

A estrela para o Midori era já uma aposta de alguns no ano passado e este ano concretizou-se. Depois de alterações que tornaram o restaurante mais pequeno e atencioso ao detalhe, o Midori, que comemora este ano 25 anos, é o primeiro japonês em Portugal a ganhar uma estrela. Neste restaurante de 18 lugares, Pedro Almeida apresenta menus de degustação com técnica japonesa pelos olhos de um português, fazendo referências constantes em que refeição a memórias de infância e pratos tradicionais portugueses.Ao contrário do que costuma acontecer na atribuiçao de estrelas, desta vez destacam-se dois restaurantes do interior português: em Bragança, o G Pousada tem a sua cozinha chefiada por Oscar Gonçalves e António Gonçalves é o sommelier. Foi destacado pelo livro vermelho "por valorizar a cozinha moderna da regia~o de Tra´s-os-Montes", lê-se no comunicado de imprensa do Guia Michelin. Em Guimarães, no A Cozinha, o estilo de Anto´nio Loureiro "surpreendeu com uma cozinha moderna, que demonstra equili´brio e sensibilidade", lê-se ainda. Os grandes elogios vao para Henrique sa pessoa e para o seu alma, que é o sexto restaurante em Portugal com duas estrelas. "Cativou os inspectores com uma proposta muito te´cnica, divertida e repleta de matizes. Cada pedac¸o levou-os a viajar no tempo e no espac¸o, grac¸as aos sabores tradicionais e aute^nticos, que transportam para paragens mediterra^neas ou de outras latitudes", escreve a organização.