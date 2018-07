HBO disponível em Portugal no próximo ano

Quem nunca assistiu à série Sexo e a Cidade vezes sem conta, desde o primeiro episódio? Ou seguiu religiosamente cada episódio de Os Sopranos? Se ainda não o fez, 2019 será o ano de o fazer, com a vinda do HBO Now, um serviço de streaming, onde estão disponíveis os conteúdos do canal.

Em Portugal prevê-se que venham a estar disponíveis todas as temporadas de Sexo e a Cidade, Os Sopranos, Sete Palmos de Terra, Boardwalk Empire, Deadwood e The Wire. E ainda Game Of Thrones, Big Little Lies, Sillicon Valley, Ballers, Westworld, The Deuce, com novos episódios a caminho. Sabemos que também não vai querer perder as novidades, entre elas Sharp Objects, com Amy Adams no papel principal. Mas nem só de séries é feito este novo serviço: terá ainda acesso aos filmes e documentários produzidos pela cadeia de televisão norte-americana.

Este tipo de plataforma não é novidade no nosso país, uma vez que a Netflix chegou ao mercado português há cerca de três anos, em parceria com a Vodafone. A empresa de telecomunicações é também a responsável pela entrada do serviço da HBO em Portugal. A plataforma do canal norte-americano já existe em países europeus como Finlândia, Suécia, Roménia, Hungria, Polónia, entre outros. No final de 2016, entrou no mercado espanhol, chegando agora a vez de Portugal.