O Procurador do distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., avançou esta segunda-feira com uma nova acusação de crime sexual em primeiro grau e mais duas de "agressão sexual predatória" contra Harvey Weinstein, antigo produtor de cinema de Hollywood. Outrora uma das grandes figuras da sétima arte, Weinstein pode até ser condenado a prisão perpétua.Estas acusações são feitas por mais de 70 mulheres, no entanto, o ex-produtor declara-se inocente, como de resto já aconteceu em tribunal, em maio deste ano.O caso Weinstein teve inicio em outubro de 2017 e tem sido um dos mais mediáticos em relação a assédio sexual em Hollywood até hoje.