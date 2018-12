A partir desta sexta, 14, até 6 de janeiro de 2019, o Largo da Graça em Lisboa vai receber pela primeira vez, o Mercado de Natal de São Vicente, com uma programação variada tanto para os mais novos como os mais velhos.

Com atividades culturais e artísticos diferentes todos os fins de semana, podemos contar com a presença do Pai Natal, espectáculos, comércio natalício, um carrossel e uma árvore de natal com seis metros.

O Mercado funciona de segunda a quinta das 15h às 20h e de sexta a domingo das 10h às 19h, fechando apenas no dia 25 de dezembro.

A entrada é gratuita.