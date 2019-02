Numa fusão de tradição e modernismo onde os costumes da região do Porto se unem, o restaurante The George Restaurant & Terrace mantém viva a memória dos sabores e aromas locais numa carta renovada.

O novo menu do The George estão incluídos ingredientes e pratos do Norte como a alheira, os figos, os grelos ou as batatas enquanto as opções vegetarianas variam entre a tapioca, os espargos e os queijos. Também nas entradas há novidades, como a sopa de tomate de Freixo de Espada à Cinta ou o javali para fumar. Para terminar, há sobremesa tão deliciosas como o Papo de Anjo com crumble e gelado de pimento vermelho ou a panacotta de queijo de cabra com merengue de tomate.





O The George Restaurant & Terrace, nade Gaia , é o restaurante do hotel The House of Sandeman Hostel & Suites e é perfeito para receber. Apresenta três menus diferentes e tem umque se prolonga até ao início de noite. Sempre umapara o rio e a cidade do Porto.

Reservas através do email groups@thehouseofsandeman.pt ou do tel. 914 214 726.