Comemora-se esta sexta-feira, 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. E ainda que o dia seja dos museus, o presente é para quem os visita. No Palácio Nacional da Ajuda será possível ter-se visitas guiadas, conferências, um concerto e até uma aula de yoga. Mas as ofertas não se ficam por aqui. Para provar que há noite no museu, o Palácio irá estar aberto no sábado, das 18h às 22h30. Em ambas as datas, as entradas vão ser gratuitas.

Leve a família, os amigos e o namorado e festeje a Cultura.