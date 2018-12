Há 25 protestos dos coletes amarelos autorizados em Portugal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) emitiu um comunicado onde faz alguns avisos para as manifestações dos "coletes amarelos" desta sexta-feira, 21. São deixados "conselhos" aos manifestantes e aos restantes cidadãos e identificados 25 protestos em 17 pontos do país.

Há quatro manifestações marcadas para Lisboa (na Ponte 25 de Abril, no Marquês de Pombal, no Palácio de Belém e na A8) e duas no Porto (VCI/Nó de Francos e Avenida da Associação Empresarial de Portugal). Há ainda protestos marcados para Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarém, Viana do Castelo, Setúbal, Bragança, Évora e Viseu.

os princípios previstos na legislação em vigor que enquadra o direito de reunião e manifestação", tal como as instruções das forças das autoridades.

As autoridades pediram aos "coletes amarelos" que respeitem "

Instam ainda os manifestantes a "terem em consideração os normativos em vigor que proíbem bloqueios de vias rodoviárias, perturbando o direito de circulação de todos os cidadãos".

verificarem se o seu itinerário não se encontra com a circulação condicionada".





a intervenção das Autoridades Policiais, os cidadãos não devem hesitar em pedir a colaboração de qualquer polícia ou ligar o 112.

Relativamente aos restantes cidadãos, a PSP aconselha os cidadãos a privilegiarem a utilização de transportes público para se movimentarem, em vez de recorrerem ao automóvel. Àqueles que decidirem mesmo utilizarem carro, as autoridades avisam que é aconselhável "A PSP informa ainda que, caso considere necessário