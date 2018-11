Gisela João interpreta clássicos em concertos de Natal

Sabemos que o Natal está a chegar quando começamos a ouvir melodias natalícias por todo lado. Para dar às músicas um toque mais português, Gisela João preparou um espetáculo diferente: acompanhada por um trio de jazz e uma orquestra, a cantora vai interpretar clássicos desta quadra festiva. Os concertos decorrem no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, na Casa da Música, no Porto, a 27 de dezembro, e no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 29 de dezembro.

Será possível ouvir clássicos intemporais que continuam a emocionar como Santa Claus is Coming to Town e Little Saint Nick. Para Uma Noite de Natal, Gisela João convidou o trio de jazz Luís Figueiredo (piano), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria) e a Orquestra Filarmonia das Beiras, liderada pelo maestro António Vassalo Lourenço.

Aclamada pela crítica e pelo público como uma das maiores fadistas da nova geração, Gisela João terá a oportunidade de mostrar o seu talento para além do fado.

Lisboa

Centro Cultural de Belém, a 20, 21 e 22 de dezembro

1.ª Plateia €33 |2.ª Plateia €28 | 1.º Balcão €23 | 2.º Balcão €14 | Balcão Lateral €18 | Camarote Central €28 | Camarote Lateral €25 | Lateral €18 | Mob. Condicionada €18

Porto

Casa da Música, a 27 de dezembro

Plateia €35

Coimbra

Convento de São Francisco, a 29 de dezembro

Cadeiras Orquestra €35 | 1.ª Plateia €35 | 2.ª Plateia €32 | Balcão €28 | Balcão vis. Reduzida €20