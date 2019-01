Gillette lança campanha que condena a masculinidade tóxica

Gillette, a conhecida marca de produtos de barbear, criou a sua mais recente campanha com foco no impacto que o machismo e o assédio sexual têm na sociedade.

O vídeo começa por retratar episódios de bullying, comentários sexistas e insultos imorais que têm vindo a acontecer "há demasiado tempo", como diz o narrador do anúncio, que tem um minuto e 48 segundos. Num cenário mais positivo, e com o objetivo de mudar mentalidades, a campanha termina com homens bem formados a incentivar outros homens a agir e a falar com consciência.

Veja o vídeo em cima.