Geógrafo Miguel Bastos Araújo vence Prémio Pessoa

O investigador da Universidade de Évora,

, especializado nos impactos das alterações climáticas, venceu esta sexta-feira a 32.ª edição do Prémio Pessoa.

"O Prémio Pessoa pretende representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses", refere a organização em nota de imprensa.O semanário Expresso, parte integrante da atribuição do prémio, refere Miguel Bastos Araújo como "um dos autores mais consagrados internacionalmente pelo trabalho desenvolvido sobre as alterações climáticas e o seu impacto na biodiversidade". As suas investigações valeram-lhe, este ano, o Erns Haeckel Prize, atribuído pela Federação Ecológica Europeia.O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos. Esta é a primeira vez nas suas 32 edições que o Prémio Pessoa é atribuído a um geógrafo.