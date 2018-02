Avenida SushiCafé

Como se não fosse já um dos mais requisitados japoneses da cidade, o Avenida Sushi Café acaba de nos dar mais uma boa razão para passar por lá: há cinco novos pratos tradicionais do Japão para provar ao almoço. Pensada de forma criativa pelo chef Daniel Rente, a carta ganhou novos pratos que juntam algo mais à experiência degustativa - já que em alguns o cliente também cozinha por si. É o caso do prato Sukiyaki (€40), confeccionado com legumes, carnes nobres e massa shirataki, cozinhado em caldo de soja com mirim e caldo de peixe, e terminado à mesa, pelas nossas mãos. Depois, o Dote Nabe (16€), a verdadeira experiência do fondue japonês com legumes, mexilhões, cogumelos e tofu, a um caldo claro japonês com pasta de soja fermentada. Seguem-se três pratos servidos em caixas de pandora: Katsudon (13€) com arroz na base e panado de porco, cebolada e ovo; o Unaju (18€), uma enguia de água doce sobre arroz gohan e o Ebi Kakiage (12€) uma espécie de "novelo" de legumes, camarão e alga em tempura, servido com arroz gohan e molho tentsuyu (caldo de peixe, soja e molho mirim).

Quando? Todos os dias (encerra ao Domingo), ao almoço, das 12h30 às 15h30. Onde? No Avenida SushiCafé, das 12h30 às 15h30.

Espumantaria do Petisco

Não há como ser mais lisboeta do que petiscar no coração de Lisboa. Por isso, a localização a fixar agora é a da Espumantaria do Bairro, que situada numa das mais emblemáticas ruas de acesso ao Castelo de São Jorge, no antigo e tradicional Bairro do Castelo. É aqui que pode provar as tradicionais receitas portuguesas de petiscos, criados pelo chef Vitor Hugo, e que fazem parings perfeitos com os espumantes nacionais. Nesta carta brilham a rigorosa seleção de produtos da época, a frescura e a autenticidade dos ingredientes. Desde a deliciosa sopa de ervilhas com ovo escalfado (€3,50) ao escabeche de codorniz (€11) aos peixinhos da horta (€6,80) ou às moelas estufadas com chouriço (€7,50), os pratos da nova carta são para lá de apelativos, para um almoço divertido de partilha com amigos, por exemplo. Para acompanhar, o chef recomenda o cocktail Aos Molhos, elaborado com espumante, maracujá e erva príncipe, ou a Sangria Rosé, criada com espumante rosé, toranja e alecrim. A tradição finaliza a refeição com uma mousse de chocolate com crumble e cheirinho (€4,80), tipicamente lisboeta.

Quando? De novembro a março, todos os dias das 11h00 às 23h00, e de abril a outubro, todos os dias das 10h às 01h. Onde? Calçada do Marquês de Tancos nº1, Lisboa.

Bistro 100 Maneiras

O Bistro 100 Maneiras, tem novo menu – tanto na carta de pratos como na de cocktails. Criadas pelo chef Ljubomir Stanisic, nas novas iguarias sobressaem os pratos Bacalhau com Outros (€26) que junta no prato bacalhau, línguas do mesmo, grão de bico e piso de coentros, o prato Perdida por 100 (€31), perdiz, cogumelos, ovo a baixa temperatura e foie gras ou ainda o Mr. Bean (€29), javali com feijoada e puré de feijão. Nas sobremesas é indispensável provar a Pump Queen (€10), tarte de abóbora com gelado de iogurte ou a Livin' la Piña Loca (€10), com ananás, leite de coco, gengibre e sorbet de maracujá. Nos cocktails, sugerimos The Latest Baby, uma combinação que junta Beefeater 24, St Germain, goma de citrinos, tintura de alecrim, sumo de lima, sumo de toranja e cordial (€12).

Quando? Todos os dias, das 19h às 02h00. Onde? Largo da Trindade, 9, Lisboa