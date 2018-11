O restaurante Arcadas encanta logo pelo facto de estar dentro da Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Construído no século XVIII, o palácio ficou para sempre ligado à lendária história de amor de D. Pedro e Inês de Castro. Afinal, era nestes jardins que os eternos apaixonados se encontravam secretamente e foi também aqui que Inês foi assassinada pelos três validos de Afonso IV. "A minha inspiração para cozinhar vem do dia a dia, através dos comentários dos clientes e da Quinta das Lágrimas: a história da casa, a história envolvente das matas e dos jardins", conta Vítor Dias.

O chef explica-nos que troca a carta duas vezes por ano, para a primavera/verão e para o outono/inverno. "Damos valor aos produtos da nossa região e usamos tudo o que temos na nossa horta, dos legumes às ervas aromáticas", explica. No Arcadas, a opção à la carte voltou após cinco meses, mas sem tirar o brilho dos menus degustação, que são três: o Menu Região (€120, composto por 9 momentos), o Menu Pedro & Inês (€85, com 7 etapas) ou o Menu Vegetariano (€60, com seis momentos). Provámos o primeiro e fomos recebidas com o espumante Quinta do Valdoeiro Chardonnay DOC Bairrada 2014 e uma tentadora seleção de pães, entre os quais destacamos o Viana, típico da região, para molhar no azeite virgem extra Casa Anadia.

O primeiro amuse-bouche foi uma papada de bacalhau panado com mostarda Dijon, ananás infusionado em chá de hibiscos com wasabi e redução de licor Beirão com lima e manteiga de cacau. "Adoro bacalhau. É um produto que me fascina. Dá para ser feito de mil e uma maneiras. Pela história e pelas raízes que nós temos e agora que estamos mais perto do Natal, o bacalhau está sempre muito presente", diz o chef. O segundo amuse-bouche foi o delicioso caracol em vinho "Baga" e orégãos, em arroz do Mondego. Textura no ponto e um típico sabor português, o que só fez aumentar as expectativas para o jantar.

Já com o vinho Pedro e Inês Branco 2016, um dos pontos altos da refeição foi, sem dúvida, o carabineiro do Algarve e o seu gaspacho, com maçã, gel de coentros e um "falso tomate", que na verdade era pimento recheado com camarão da Costa. O prato, que não é típico da estação fria, torna mais leve esta etapa da carta e o estômago agradece.

Assim que o ovo a baixa temperatura se aproximou da mesa sentimos-lhe imediatamente o cheiro.

Cozinhado em creme de queijo do Rabaçal DOP (leite de ovelha e de cabra), cogumelos e castanha, é finalizado com presunto de javali da Lousã. A fartura continuou com o polvo com ostra e arroz de algas na tinta de choco e com o peixe do dia, a Garoupa com sauce Thai, molho à base de coentros e manjericão, salada de pepino, emulsão de pico-de-gallo e mariscos, como amêijoa e berbigão. O peixe veio acompanhado de um shot de caldo de peixe e maracujá para limpar o palato para os pratos de carne a seguir.

Com as carnes vermelhas, trocamos para o vinho Pedro Inês tinto 2014 e fomos recebidas com uma carrinha e carregar dois troncos de árvores e alecrim, que deram um cheiro especial a todo o ambiente. Aí vinham as peças de carne, que foram cortadas à nossa frente e depois servidas. Depois, foi a vez do pombo com puré de maçã, emulsão de baunilha, redução de vinho da Madeira e figo em conserva. "A combinação da baunilha com a maçã e o pombo, para mim, são os sabores perfeitos", revelou o chef quando questionado sobre o seu prato preferido do menu. Antes da sobremesa, ainda houve tempo para provar o delicioso cabrito glaceado com cuscos de "Bragançã", carqueja e mel, a maneira perfeita de encerrar a refeição.

A sobremesa chegou no formato de uma árvore. A floresta doce é feita de chocolate, pistáchio e algodão doce. Caso não goste de chocolate amargo – que é o meu caso – pode deliciar-se e apaixonar-se ao mesmo tempo pelo coração e aromas de outono e inverno, uma ganache com mousse de avelã e gelado de caramelo. Tão deliciosa quanto bonita, como o romântico cenário da Quinta das Lágrimas.