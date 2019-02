O fotógrafo brasileiro Marcos Alberti decidiu fotografar várias mulheres de todo o mundo, antes, durante e após atingirem um orgasmo, uma forma de quebrar estereótipos em relação à sexualidade feminina.

As imagens ajudam a rasgar o silêncio social de forma a promover a conversa sobre o tema e a normalização do prazer feminino. "A mensagem é que todas as mulheres têm direito a ser donas da sua sexualidade, independentemente da sua origem. As mulheres deviam ser livres de se sentir responsáveis por – e poderem-se divertir com – a sua sexualidade", expressa o fotógrafo no seu site, descrevendo as imagens.

Para concretizar a série, que se chama The O Project, o fotógrafo colaborou com a marca de brinquedos sexuais Smile Makers, captando quatro fotografias de 22 mulheres diferentes, que atingiram o orgasmo através do uso de um vibrador.

"Esse clique final, de uma mulher forte, sorrindo para a câmara, é exatamente o que queremos que as pessoas vejam. Esperamos que todos que vejam este projeto se sintam mais confiantes sobre seus corpos e sexualidade. Basta um sorriso de cada vez.", acrescenta o fotógrafo também no seu site.

Alberti fotografou mulheres de todas as nacionalidades, entre culturas mais conservadores, como as chinesas, e outras mais liberais, como as norte-americanas e as francesas.