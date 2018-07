Fotografar produções editoriais que resultam em capas de revista é apenas uma das formas de captar instantes de moda e contar histórias. Chris Moore e Bill Cunningham são dois nomes que deixam a sua marca na fotografia de moda em dois registos tão diferentes quanto importantes.

De 7 de julho a 6 de janeiro de 2019, o Bowes Museum, que ocupa um castelo no nordeste de Inglaterra, dedica a sua maior exposição deste verão à fotografia de moda em desfile com Catwalking: Fashion Through the Lens of Chris Moore. O fotógrafo inglês já leva 60 anos de carreira e, nesta mostra, as suas imagens serão acompanhadas de looks emprestados pelas marcas de moda. Em novembro de 2017 a editora Laurence King publicou o livro Catwalking – Photographs by Chris Moore (de Alexander Fury e Chris Moore), no qual o trabalho do fotógrafo é acompanhado de ensaios sobre moda da autoria do crítico Fury.

Do outro lado do Atlântico, a New York Historical Society adquiriu novos "pedaços" da vida e da obra do fotógrafo do New York Times, Bill Cunningham (falecido em 2016), pioneiro da fotografia de streetstyle, e decidiu homenageá-lo, dedicando-lhe a exposição Cellebrating Bill Cunningham (patente até 9 de setembro).Em festas, desfiles ou simplesmente pelas ruas, a presença do fotógrafo ? que andava sempre de bicicleta e de blusão azul ? era assídua. Em 2010 foi lançado o documentário Bill Cunningham New York sobre a vida do fotógrafo e o seu trabalho nas páginas do New York Times ao longo de várias décadas.