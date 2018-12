No Fashion and Textile Museum, em Londres, Night and Day: 1930’s Fashion and Photographs é como uma viagem visual pela moda da época, completada por imagens das estrelas da altura e algumas peças de roupa expostas. Em simultâneo no mesmo local, a exposição Cecil Beaton: Thirty from 30’s. Fashion, Film and Fantasy celebra um dos mais famosos fotógrafos do século XX através dos seus retratos de celebridades. Beaton teve uma carreira com mais de 50 anos e, além da fotografia, dedicou-se à pintura, ao design de interiores e até ao figurinismo. Ambas as exposições terminam a 20 de Janeiro.

Ainda na área da moda, mas na criação, duas exposições celebram Christian Dior. No Denver Art Museum (EUA), Dior: From Paris to the World reúne mais de 200 peças de Alta-Costura, acessórios e bijutarias, fotografias, desenhos e vídeos que homenageiam 70 anos da casa e do legado do criador francês. De 19 de novembro a 3 de março. No Museu Dior em Granville a exposição The Treasures of the Collection – 30 years of acquisitions é uma espécie de retrospetiva sobre as três décadas da colecção deste museu. O espaço é a casa de infância do criador, que tinha o nome Les Rhumbs, e por isso concentra uma série de referências que lhe serviram de inspiração. Esta mostra percorre todos os espaços da casa e convida a um passeio não só por criações de moda famosas, como também pela vida do próprio Christian Dior através de objetos pessoais.

Night and Day: 1930’s Fashion and Photographs. De 12 de outubro a 20 de janeiro no Fashion and Textile Museum, em Londres.

Cecil Beaton: Thirty from the 30s | Fashion, Film and Fantasy. De 12 de outubro a 20 de janeiro no Fashion and Textile Museum, em Londres.





Dior: From Paris to the World. Até 3 de Março no Denver Art Museum, em Denver (Estados Unidos da América).





The Treasures of the Collection – 30 years of acquisitions. De 7 de abril a 6 de janeiro no Musée Christian Dior, em Granville.