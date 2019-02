Foram anunciados os primeiros apresentadores dos Óscares deste ano

A Academia acabou de anunciar o primeiro grupo de apresentadores da cerimónia que distingue os melhores filmes de Hollywood, uma solução encontrada pelos produtores como forma de manter a transmissão do programa interessante e interativa. A primeira parte dessa lista inclui nomes como Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Jennifer Lopez, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron e Tessa Thompson.

A seleção parece confirmar a estratégia de que os produtores estão a renunciar à tradição de ter os vencedores do ano anterior a entregar o Óscar aos vencedores atuais. Tudo isto trouxe ainda mais pressão aos cinco artistas musicais que vão complementar a noite mais aguardada do ano com performances de músicas originais que fazem parte dos filmes nomeados, como é o caso de Shallow, tema interpretado por Lady Gaga e Bradley Cooper ou All the Stars de SZA e Kendrick Lamar.

Prevê-se que brevemente seja anunciado pelo menos mais um grupo de nomes.