Filho de Bolsonaro não quer escolas a ensinarem feminismo

O filho do presidente do Brasil Eduardo Bolsonaro usou a redes sociais para lançar um apelo aos professores do ensino secundário, a quem pediu que não ensinem temas como o feminismo ou línguas estrangeiras. No mesmo texto, ainda falou sobre como deve ser dada a disciplina de História.

"Atenção professores: seu aluno que inicia agora o 1º ano do ensino médio não precisa saber sobre feminismo, linguagens outras que não a língua portuguesa ou história conforme a esquerda, pois o vestibular dele será em 2021 ainda sob a égide de pessoas da estirpe de Murilo Resende", escreveu o deputado federal eleito por São Paulo.













A educação tem sido uma das áreas que mais tem dividido os brasileiros. No ano passado, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi muito criticado pelos apoiantes de Bolsonaro por ter várias perguntas sobre tópicos como feminismo, nazismo, escravidão, ditadura militar e crise de refugiados.