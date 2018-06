Estamos em junho. Já cheira a manjerico e já são muitos os portugueses que anseiam pela famosa sardinha assada, que tão bem caracteriza as festas dos Santos Populares. As ruas enchem-se de música, as marchas desfilam e todos se divertem naquelas que são as festas mais emblemáticas do país. Das Marchas Populares, em Lisboa, às icónicas marteladas na cabeça típicas das celebrações do São João, no Porto, percorremos as festas que vão acontecer pelo País.

Santo António, em Lisboa

A noite de 12 de junho é uma das mais emblemáticas da capital. É neste dia que as marchas desfilam pela Avenida da Liberdade, representando os principais bairros lisboetas. Não perca também as festas que enfeitam as ruas da cidade com fitas e balões coloridos, em que a música tradicional portuguesa invade as ruas e o caldo verde e a sardinha assada fazem as delícias de todos os que pelas barraquinhas passam. Não se esqueça também de comprar o tradicional manjerico e de o oferecer à pessoa amada, já que este é a "erva dos namorados". Para os que também querem desfrutar da cidade durante o dia, saiba o que vai acontecer em Lisboa durante o mês de junho

São João, no Porto

Além dos manjericos, na noite de São João, os martelos de plástico são obrigatórios. O objetivo é "martelar" o maior número possível de cabeças e fugir das "marteladas" dos outros. Na noite de 23 de junho, não faltam os bailaricos nos bairros mais emblemáticos da cidade do Porto: Miragaia, Ribeira e Fontainhas. Acontece também a tradicional largada de balões de papel ou balões de ar quente e, à meia-noite, o fogo de artifício ilumina a Cidade Invicta.

São Pedro, em Sintra

O mês dos Santos Populares culmina com as celebrações de São Pedro. Em Sintra, o dia de São Pedro, que acontece a 29 de junho, é feriado municipal. À semelhança de outras zonas do país, também em Sintra as ruas se enchem de concertos, decorações coloridas, arraiais e muita animação.

São João e São Pedro, em Évora

Em Évora, são celebrados São João e São Pedro. Durante duas semanas, a cidade é palco da Feira de São João de Évora, onde pode provar comida regional e visitar as inúmeras feiras de artesanato, exposições, concertos e atividades para todas as idades. Aproveite também o dia 29 de junho que, além de ser dia de São Pedro, é também o Dia da Cidade.

São João e São Pedro, na Madeira

Os festejos do São João na Madeira são dos mais conhecidos na ilha. Por lá, todos os anos se celebram as festas dos Altares de São João e as Marchas Populares desfilam nas ruas. A tradição inclui saltar uma fogueira na praia e soltar balões de ar quente.

No final do mês, por ocasião do São Pedro, acontece a Festa da Espada Preta, em Câmara de Lobos, para homenagear os pescadores locais. Na Ribeira Brava, há barraquinhas espalhadas por toda a cidade, com pratos tradicionais da Madeira, concertos e o tradicional "bailinho".

São João e São Pedro, nos Açores