Festa no Campo de Ourique

Atividades, concertos e muita festa é o mote para o festejo daquele que é um dos spots gastronómicos mais frequentados e procurados em Lisboa. Durante estes dias, todos os restaurantes do Mercado de Campo de Ourique vão ter uma especial promoção ou dinâmica a acontecer. Por parte do Aldente, vai haver a apresentação da nova lasanha vegetariana, que vai ter um preço de lançamente de €8,50. Já o Atalho, vai promover a "Festa do Wagyu", escolhendo especialmente a carne bovina de orgiem japonesa para a realização dos pratos. Vai ainda haver um workshop de carnes onde é demonstrado e ensinado como trabalhar, preparar, cortar e confecionar carne, tendo direito a degustação no fim do dia 1 de dezembro, pelas 11 horas.

Tendo já contado com a presença das bandas Solsal e Beatriz Felizardo, hoje podem contar com um concerto do Coro Gospel do Musicentro Salesianos de Lisboa seguido pela atuação dos Groovelanders.



Para o fim de semana, dia 1 de dezembro, o concerto de aniversário vai ser interpretado pelo grupo feminino Elas e o Jazz, uma banda composta por Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, três raparigas que juntas nos transportam para o universo dos musicais da Broadway. A última atuação desta noite de sexta, pertence a Joel Pinheiro, o saxofonista que começa a atuar às 20h30.

Uma vez que estamos em plena época natalícia e que o ambiente já está a puxar as celebrações, o Pai Natal também vai estar presente nas celebrações do mercado. Como não poderia deixar de ser, as crianças presentes vão ter a oportunidade de tirar fotografias no seu trono e receber alguns brindes, no sábado, dia 1 de dezembro, entre as 12h30 e as 16h e no domingo, dia 2 de dezembro, entre as 13h30 e as 17h.

O calendário de atividades completo está disponível na página da Facebook do Mercado do Campo de Ourique.