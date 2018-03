Depois de termos chorado rios de lágrimas no episódio desta semana, a série disponibiliza o trailer do último episódio da segunda temporada.

Quando tudo parece estar bem, Jack aparece! Sim, o Jack que morreu no incêndio. E aparece com a aparência correspondente à idade que teria se fosse vivo. Ao lado está Rebecca, também ela mais velha, e Jack pergunta: "Meu Deus, onde foi o tempo, Bec?" Em relação à cena com Jack, não sabemos se é real, se Rebecca está a sonhar (acordada) ou se se trata apenas de uma memória do seu casamento com Miguel.