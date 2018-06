As criações de moda de Azzedine Alaïa (Tunes, 1940) conseguem a proeza de ter aproveitado o melhor da sua época, mantendo-se atuais desde então. Um admirador de Madeleine Vionnet e Charles James, Alaïa tirou partido da gym fever da década de 1980, com o culto do corpo e a descoberta de novos materiais para a roupa desportiva, e desenvolveu um estilo que desafiou os limites da silhueta feminina e da sensualidade. Morreu em novembro de 2017 e este ano o seu trabalho é homenageado em duas grandes exposições. Depois de Je Suis Couturier, em Paris, está no Design Museum, em Londres Azzedine Alaïa: The Couturier, até 7 de outubro.

Picasso 1932 – Love, Fame, Tragedy, até 9 de setembro, na Tate Modern, em Londres, explora este importante ano na vida do artista espanhol Pablo Picasso, através de uma seleção de 100 pinturas, esculturas, desenhos e objetos da sua vida pessoal.

All Too Human (Bacon, Freud and a Century of Painting Life). A mostra reúne pinturas de 20 incontornáveis artistas que trabalham no Reino Unido e se dedicaram à representação da figura humana. Está aberta ao público até 27 de agosto na Tate Britain, em Londres.

A Saatchi Galery exibe Known Unknowns até 24 de junho, uma exposição com obras de 17 artistas contemporâneos que integram a coleção da galeria. O curioso nome deve-se ao facto de serem relativamente desconhecidos, mas terem um trabalho reconhecido pelos pares no meio artístico.

Na exposição Ocean Liners: Speed and Style, o museu Victoria & Albert presta homenagem aos grandes transatlânticos e ao seu estilo de vida com uma abordagem artística. Podem ser vistos posters, fotografias, vestidos, peças de design e até uma tiara Cartier. A mostra encerra a 17 de junho, mas há um museu inteiro para visitar, com entrada gratuita.

E ainda uma importante celebração: A Royal Academy of Arts está em festa porque completa este ano 250 anos de existência. As celebrações misturam presente e passado e incluem exposições gratuitas e a abertura, a 19 de maio, da renovação do seu espaço no centro de Londres. A importância da casa das artes britânica é tal que a festa estende-se a todo o Reino Unido e durante todo o ano. Para saber tudo o melhor é visitar o site www.royalacademy.org.uk/ra250uk.