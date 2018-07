Lisboa

No Museu Gulbenkian, a exposição Pós-Pop. Fora do Lugar-comum propõe uma visita à década 1965/75 em Portugal e Inglaterra com uma lição de Arte e de História. Além da influência inglesa no panorama artístico nacional, este é também o período da história de Portugal em que se registou a Guerra Colonial. A seleção de obras expostas pode ser visitada até setembro e inclui artistas ingleses e portugueses, como Teresa Magalhães, Eduardo Batarda, João Cutileiro e José de Guimarães.

A celebração do nascimento de Maria Helena Vieira da Silva, a 13 de junho de 1908, é motivo para envolver a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva nas festas da capital. O museu abriu a 24 de maio a exposição O Outro Casal: Helena Almeida e Artur Rosa, que pode ser visitada até 9 de setembro.

Porto

No Museu de Serralves, no Porto, pode ver-se a exposição A Colecção Sonabend – Meio Século de Arte Americana e Europeia. Part II. Esta seleção foca-se no uso da fotografia e no trabalho dos artistas da década de 1980 e pode ser visitada até 23 de setembro.

No Porto (desde o passado dia 21 de junho e até 6 de janeiro do próximo ano), o Museu e o Parque de Serralves recebem a exposição Anish Kapoor, com uma seleção de trabalhos e projetos mais recentes deste artista indiano (alguns por realizar), cuja obra se caracteriza por peças com formas e materiais inovadores a uma grande escala.

Madrid

Em Madrid, o museu Thyssen-Bornemisza abre ao público (de 26 de junho a 30 de setembro) a exposição Monet/Boudin, com cerca de 100 obras do pintor impressionista francês e do seu mestre.

Barcelona

Em Barcelona, o Museu Nacional d’Art de Catalunya apresenta (até 14 de outubro) Gala Salvador Dalí. Um Quarto Próprio em Púbol. A exposição acompanha a vida de uma mulher misteriosa que, de companheira e musa de Salvador Dalí, passou a ser conhecida como artista em nome próprio.

Paris

Pela capital francesa, o Petit Palais apresenta, a partir de 21 de junho, a exposição Impressionists in London,na qual convida o visitante a fazer uma viagem histórica pelo trabalho dos artistas franceses que procuraram exílio em Londres, entre 1870 e 1904. Estão, por isso, presentes obras de pintores como Monet, Tissot ou Pissarro. Para ver até 14 de outubro.

Nos arredores de Paris, a Fundação Louis Vuitton apresenta a exposição In Tune With the World, até 27 de agosto. Desde que inaugurou, em 2014, num edifício da autoria do arquiteto Frank Ghery, a Fundação tem promovido exposições com seleções de peças da sua própria coleção. Desta vez, o foco está no lugar do Homem no universo e a ligação com o ambiente que o rodeia.

Londres

Em Londres, a exposição Frida Kahlo: Making Herself Up, no Victoria and Albert Museum (de 16 de junho a 4 de novembro), convida a uma viagem pela vida íntima da artista ? e pela própria cultura mexicana ? desde a infância. De uma colaboração com o Museu Frida Kahlo resulta a exibição de mais de 200 objetos pessoais, como roupas, joias, cartas ou cosméticos, acompanhados de autorretratos e fotografias.

E ainda…

E para celebrar a chegada do verão, deixamos duas sugestões, ambas gratuitas e ao ar livre: o Festival ao Largo (de 6 a 28 de julho) que durante o mês de julho ocupa o Largo de São Carlos (em Lisboa) com uma programação de música clássica e bailado; e Jardins Efémeros, o festival de artes que acontece anualmente em Viseu. Este ano (de 6 a 10 de julho) sob o tema Corpo.