Exército da NATO é pela primeira vez chefiado por uma mulher

Nascida em Liubliana, Eslovénia, mas criada em Inglaterra, Alenka Ermenc recebeu esta terça feira, dia 27, uma promoção de cargo que a tornou a primeira figura feminina a ocupar esta posição de responsabilidade acrescida.

A general Ermenc iniciou a sua carreira militar em 1991, quando o seu país conquistou a independência da ex-Jugoslávia, e vai substituir o general Alan Geder, que ocupou o cargo por apenas 6 meses.

A ascensão de uma figura feminina a tão importante posto foi uma estreia não só para o país mas também para todos os Estados Membro da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Ermenc vai agora liderar cerca de 7500 tropas do país e das reservas do mesmo.

A NATO frisou ainda a importância que é ter uma mulher com um papel tão importante na sua estrutura. Em 2016, de acordo com um estudo da própria organização, as mulheres constituíam apenas 10,9% das Forças Aliadas, tendo aumentado em relação a 2015 onde o valor era apenas de 6,8%.