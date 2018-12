Amante confesso do público português, Peter Murphy celebrou 40 anos da banda Bauhaus (que se separou em 1983, precisamente com uma última prestação no Vodafone Paredes de Coura) com um concerto a 16 de novembro no Hard Club Porto e a 17 no Lx Factory, em Lisboa.

Apesar de só terem estado juntos cinco anos (de 1978 a 1983) Peter Murphy (vocalista), Daniel Ash (guitarra), Kevin Haskins (baixo) e David J (bateria), membros da banda inglesa Bauhaus com génese em Northampton, deixaram a sua marca no pós-punk e no rock gótico. Da união de Bauhaus nasceram os álbuns In the Flat Field e Masko e canções memoráveis como Kick in the Eye, Bela Lugosi's Dead ou She's in Parties (e uma versão icónica de Ziggy Stardust, de David Bowie). O colectivo voltaria a juntar-se para uma breve união em 1998, que durou um ano de tour. Passaram oito anos até se ouvir falar de novo da banda de Murphy, em 2006, que deu concertos até 2008. Uma década quatro carreiras a solo depois, a banda inglesa faz tréguas para a celebração dos 40 anos da sua fundação.

Como é que se apaixonou pela música, recorda-se?

Eu não comecei por querer ser artista. Quis começar a tocar piano porque achava que era algo lindo e místico produzir música através desse objeto. Mas também cresci numa família muito forte em “vocais”, eramos muito católicos e cantávamos hinos e cânticos. Tínhamos sempre música a tocar em casa. Eu era o mais novo de um grupo grande de irmãos e irmãs. Era o sétimo. À medida que cresci ouvi música das décadas de quarenta e cinquenta: desde Doris Day a The Beatles. E eu cantava a todo o momento, mas nunca pensei em fazê-lo profissionalmente. Por essa razão, não trabalhei na direcção de ser artista, apenas me tornei num.

Poderia ter sido outra coisa?

E considero-me multifacetado, porque sei tocar, cantar, compor, gosto de Literatura. Aos 14 ou 15 anos comecei a sentir-me deslocado, foi um momento narcisístico e puro. Eu vi o reflexo e pensei: é esta a minha saída, o meu escape [a Música].

Essa foi a primeira vez que pensou na Música como um caminho profissional?

Não, antes, recordo-me de outro episódio. Tinha 13 anos, ia com os meus pais e a minha irmã mais velha, estávamos de férias. Era noite… e eu estava no banco de trás do carro, com a cabeça pousada no meu braço, e tive uma epifania. Disse à minha mãe: “mãe, já sei o que vou fazer. Vou ser cantor! Não sei como nem quando, mas vou”.

E depois, na adolescência?

Mais tarde, aos 18 anos, estava a ouvir David Bowie, mas foi Marc Bolan quem captou mais a minha atenção. Comecei a prestar mais atenção às minhas inclinações [musicais] naturais. E claro, depois surge Ziggy Stardust [a persona criada por Bowie em 1972] que me deixou num estado mágico depois de ver uma fotografia a preto e branco desta criatura que ninguém sabia ainda quem era. Era uma criatura teatral com uma guitarra nas mãos.

Foi ai que surgiu a ideia de fazer um cover da famosa Ziggy Stardust?

Sim, foi quando a ideia surreal de fazer um cover da [música] Ziggy Stardust surgiu. Convenci a minha banda, em 1981, a fazê-lo. Ninguém fazia covers de Bowie. Nós fizemo-lo, e muitas pessoas disseram que era melhor que o original. O próprio Bowie disse que gostava de ter feito algo assim.

Essa versão deu um palco à Bauhaus essencial?

Foi uma maneira de abrir as portas da aceitação [da banda]. Nesta altura já tínhamos dois álbuns publicados, e não queríamos ser aquela banda alternativa obscura, enterrada e pesada… Que depois de uns álbuns se separa, para cada um dos membros se tornar num hairdresser ou algo do género.

Sentiu que se tornou um ícone nessa altura?

Eu sou um ícone, na minha cabeça. De todas as vezes que pisei um palco, eu senti-me assim. Mesmo que fosse ingénuo pensar isso. Não é uma opinião, é um estado.

Como é que descreveria a Bauhaus?

Eramos muito ligados à Arte. Eramos uma força, carismáticos, não eramos iguais a ninguém… eramos estranhos. Apanhávamos coisas da rua, transformando-os em instrumentos, e isso seria o nosso álbum. Eu descobri o meu eu artístico logo no início, e quando eu e o Daniel começámos a compor (ainda não estavam os restantes membros na banda), escrevemos o álbum de estreia In the Flat Field em dois dias. Crescemos sozinhos, dentro de nós, por nós, para nós.

Que história imortalizou a identidade da banda, em palco?

Recordo-me de um episódio num teatro ao estilo western, o Adelphi Theatre, em Londres. Lembro-me de alguém responsável pelo teatro dizer, antes de tocarmos: “é esta a banda que vai encher o teatro? A audiência vai ter que se comportar, isto é um teatro”. As dez primeiras filas abanavam por todos os lados. E de repente vejo “uma chuva” destas cadeiras a irem pelos ares, a serem atiradas. Eu pensei: “oh meu deus!”. De repente só oiço, no palco: “temos que cancelar isto já, o que é que está a acontecer!? Acabei de ver duas pessoas a fazer amor no meio do círculo superior, que horror - é inaceitável!” gritava o responsável. E ficámos por ai. Cerca de seis meses depois recordo-me de outro concerto, em Londres, em que estreámos a música Dark Entries [1982]. Devíamos estar em 1981 ou 1982, e foi o concerto de que me recordo com a plateia mais dedica atenta e exigente para com a Bauhaus, de sempre. O sítio era outro teatro western, o Old Vic Theatre, o clássico de bandas como a nossa. Terminámos o concerto numa euforia, e eu tinha na mão um haltere, que na última batida joguei ao ar. De seguida, lembro-me de começar a correr para os bastidores todo suado, eufórico. Cheguei lá, vi todos, menos o Dave! [David J o baixista], e perguntei onde estava. E alguém disse: “Peter… a sério? Peter…” De repente o David é trazido para dentro em cima das cabeças de quatro ou cinco pessoas, deitado, com as mãos a esbracejar! Eu tinha-lhe acertado, sem querer.

Que memória guarda dos concertos que deu em Portugal?

Em 1996, num teatro antigo e lindíssimo, junto ao Coliseu. Recordo-me que os nossos bastidores estavam mesmo acima da multidão que nos esperava. Nesse ano apresentei [a solo] o álbum Should the World Fail to Fall Apart, e o teatro era tão antigo que por estarem cerca de quatro mil pessoas a saltar, e num só movimento, todos caíram, o chão cedeu uns três metros! E eles não pararam, foi incrível. Esse concerto foi um clássico. Havia ainda um lustre enorme que abanava, balançava… e havia uma energia maravilhosa no ar. Foi ai que percebi que os portugueses ou eram loucos ou eram fãs incríveis. Caíram, mas não se importaram, continuaram a cantar (risos). Além das quatro mil pessoas que estavam dentro, havia mais de mil a parar a rua, que não entraram, então fui até à janela do teatro e toquei All The Young Dudes [escrito por Bowie, dos Mott the Hoople]. Só sei que a Polícia foi muito gentil… devemos ter parado Lisboa por uma meia hora.