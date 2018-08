A aplicação líder de reservas online na Europa, TheFork, lançou uma nova seleção onde reúne os melhores restaurantes de Portugal. Chama-se Insider e foi pensada tanto para os paladares mais exigentes como para aqueles que procuram novas experiências gastronómicas. Destacam-se mais de 170 espaços recomendados ou premiados pelo país: "A nossa seleção é dirigida aos amantes da gastronomia, das tendências e a todos aqueles que queiram provar e descobrir novos restaurantes", explica Sérgio Sequeira, Country Manager do TheFork em Portugal.

Os foodies podem visualizar na app os restaurantes, inspirar-se para decidir a qual ir ou que prato experimentar e a cereja no topo do bolo: receber uma confirmação imediata da reserva.

"Os restaurantes que fazem parte da seleção Insider são considerados os melhores de cada cidade – desde os restaurantes mais galardoados àqueles que toda a gente recomenda e que não se podem mesmo perder, com um rating de 9.0 ou superior no TheFork (com base em mais de 40 reviews) e um preço mínimo de €25. Com o Insider, queremos que todos os apreciadores de comida vivam uma autêntica experiência gastronómica", completa Sérgio.