Enigma obscuro

Escrito e realizado pelo iraniano Asghar Farhadi, Todos lo saben coloca Penélope Cruz no papel de Laura, uma espanhola a viver em Buenos Aires que viaja até à terra natal com a família (nos arredores de Madrid) para o casamento da irmã. Em pleno copo-d’água, a filha de Laura, Irene, desaparece misteriosamente e o argumento anda à volta deste acontecimento que parece não ter explicação nem desfecho. Paco (Javier Bardem), um amor antigo, é o único que se alia a Laura para descobrir o paradeiro de Irene. Estreia a 14.

Clássico americano

O filme biográfico Vice, de Adam McKay, conta como Dick Cheney (encarnado por Christian Bale) astutamente se tornou o homem mais poderoso na esfera da política americana (um poder que teve repercussões mundiais) na qualidade de vice-presidente de George W. Bush (Sam Rockwell). O filme ? que foi o preferido nos Globos de Ouro, tendo sido indicado para seis nomeações ? conta com Amy Adams no papel de Lynne Cheney, a não menos manipuladora mulher de Cheney. Estreia a 14.

Histórias ancestrais

Em Pássaros de Verão, realizado pelos colombianos Cristina Gallego e Ciro Guerra, é narrada a época de bonança que duas famílias indígenas, os nativos Wayuu, viveram com o tráfico de marijuana na Colômbia, nos anos 70. Uma história de tráfico ilegal que opõe tradições ancestrais a promessas por pagar com consequências fatais. O filme é apontado pela crítica como um dos melhores do ano. Natalia Reyes, Carmiña Martínez e José Acosta são as estrelas que fazem brilhar a história. Estreia a 13.

Rir à grande e à francesa

O comediante Kheiron realiza e protagoniza a comédia Mauvaises herbes ao lado dos atores Catherine Deneuve e André Dussollier. O argumento deste filme gira em torno de Wael (Kheiron), um ladrão de rua, e de Monique (Catherine Deneuve), mãe adotiva deste e a sua maior aliada nos golpes de carteiras. A vida corre naturalmente até que uma tentativa de roubo a Victor (André Dussollier), um antigo conhecido de Monique, leva Wael a tornar-se educador na escola onde este leciona e a lidar com seis jovens delinquentes em reabilitação escolar. Uma comédia emocionante com estreia marcada para 28.

Celebrar a literatura

Integrada no ciclo "Eça e Os Maias – Tudo o que tenho no saco", a exibição do filme Os Maias, de João Botelho (com Graciano Dias, Maria Flor, Filipe Vargas e estreado em 2014), acontece por iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian. Mais de 130 anos após a publicação desta obra literária de Eça de Queirós, a Fundação "abre as portas" (e pela primeira vez, em Lisboa) ao espólio de fotografia, pintura, escultura, música, cinema, caricaturas, cartas, crónicas e peças pessoais de Eça de Queirós, sempre com Os Maias no eixo central da mostra. A exibição deste filme decorre a 16 de fevereiro, às 15h, no Auditório 3.

Cinema juvenil

A terceira edição do PLAY – Festival de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa decorre entre o Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior, com coprodução da EGEAC. Durante nove dias, de 17 a 25 de fevereiro, o PLAY dedica uma programação a escolas e famílias, preenchida de filmes dedicados à animação infantil, com cerca de 80 sessões e mais de 100 filmes, um cineconcerto e vários ateliês de cinema. Da programação, que está dividida em quatro faixas etárias (um aos dois anos; três aos cinco; seis aos nove; e dez aos 13), destacamos o cineconcerto de Márcia e Tomara que musicam ao vivo um dos filmes mais cómicos de Charlie Chaplin, O Circo (Circus, 1928), a 17 de fevereiro, às 17h, na Sala 1 do Cinema São Jorge. Mais em playfest.pt