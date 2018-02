Intrigante, poderoso, angustiante – tudo na mesma equação. Assim é o novo filme do realizador de A Lagosta (The Lobster, 2015), o grego Yorgos Lanthimos, que coloca o ator Colin Farrell no papel de um carismático e conceituado cardiologista, Steven, casado com Anna (interpretada por Nicole Kidman), uma oftalmologista igualmente notável. O Sacrifício de um Cervo Sagrado (The Killing of a Sacred Deer, 2017) é a história de uma família aparentemente feliz, bem-sucedida e saudável. Steven e Anna têm dois filhos, Kim, de 14 anos (Raffey Cassidy), e Bob, de 12 (Sunny Suljic), e a vida corre naturalmente até ao momento em que o cardiologista conhece Martin (Barry Keoghan), um jovem de 16 anos que Steven acolhe após a morte do pai do adolescente na sua própria mesa de operações.

A par de uma amizade estranhamente paternal que se desenvolve entre os dois, as perturbações que a morte do pai provocam no jovem vão ficando cada vez mais intensas. E eis que o jogo vira de forma sinistra: assim que Steven apresenta Martin à sua família, o rapaz inicia um jogo macabro forçando o médico a fazer uma escolha impossível.

Apesar de ter apresentado o seu primeiro filme em 2001, My Best Friend, Yorgos Lanthimos lançou-se com sucesso no grande ecrã com Dente Canino (2009), que arrecadou o prémio de Melhor Filme da secção Un Certain Regard do Festival de Cannes (e foi nomeado para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro). A Lagosta (2015) valeu-lhe uma segunda nomeação ao Óscar na categoria de Melhor Argumento Original. O Sacrifício de um Cervo Sagrado estreia nas salas de cinema portuguesas a 4 de janeiro.







Estreia da semana: ‘O Sacrifício de um Cervo Sagrado’