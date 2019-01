O Ritz Four Seasons Hotel, em Lisboa, recebeu a cerimónia de entrega dos 'Prémios Mesa Marcada: Os 10 Restaurantes e 10 Chefes Preferidos 2018' na noite desta segunda-feira, 21 de janeiro. O grande vencedor foi João Rodrigues, chef do restaurante Feitoria, no hotel Altis Belém, que conquistou o primeiro lugar das duas categorias principais, restaurante e chef, tal como aconteceu nos dos dois anos anteriores.

"É um reconhecimento que tem de ser levado muito a sério, porque é um reconhecimento dos nossos pares, dos nossos colegas e das pessoas que estão mais diretamente envolvidas com a indústria da gastronomia, portanto só temos que ficar muito honrados. Eu, especialmente, estou muito orgulhoso desse reconhecimento", confessa João Rodrigues.

A edição deste ano teve um tom especial, já que assinalou os 10 anos dos prémios. Além de contar com 208 jurados, foi entregue um novo galardão – este apenas divulgado e revelado na noite da cerimónia –o Prémio 10 Anos Mesa Marcada, atribuído a José Avillez, chef que mais vezes venceu nesta década, nomeadamente seis vezes como chef e seis com os seus restaurantes (quatro vezes com o Belcanto e duas com o Tavares). Outras duas distinções especiais foram adicionadas este ano: o Prémio Especial Cutipol Carreira, atribuído ao chef Dieter Koschina, pelos 20 anos no restaurante algarvio Vila Joya. A escolha de Dieter foi feita pelos 20 chef que nos últimos cinco anos constaram no Top 10 e venceram os prémios especiais. O outro novo galardão foi o Prémio Especial Delta Chefe Pasteleiro do Ano, entregue a Joaquim Sousa, da Ladurée/JNcQuoi. Já esta votação foi composta por 27 jurados da área de pastelaria. Veja a lista completa dos premiados:

Top 10 - Restaurantes 2018

1º - Feitoria

2º - Ocean

3º - Belcanto

4º - Alma

5º - Prado

6º - Euskalduna Studio

7º - Loco

8º - The Yeatman

9º - Epur

10 º - Vila Joya

Top 10 - Chefes 2018

1º - João Rodrigues (Feitoria / Altis Belém)

2º - José Avillez (Belcanto)

3º - Henrique Sá Pessoa (Alma)

4º - Hans Neuner (Ocean)

5º - Vasco Coelho Santos (Euskalduna)

6º - António Galapito (Prado)

7º - Alexandre Silva (Loco)

8º - Leonel Pereira (São Gabriel)

9º - Dieter Koschina (Vila Joya)

10 º - Ricardo Costa (The Yeatman)

Prémios Especiais 2018

Prémio Especial Bom Sucesso "Mesa Diária" (restaurante favorito de preço moderado que frequente regularmente ou que recomendaria a um amigo): Taberna Sal Grosso

Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano (restaurante ou chefe que mais se destacou no Top 10): Prado

Prémio Especial Graham’s Restaurante Novo do Ano: Epur

Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano: António Galapito

Prémio Especial Delta - Chefe de Pastelaria do Ano: Joaquim Sousa

Prémio Maria José Macedo - Produtor/Fornecedor do Ano: Lugar do Olhar Feliz, projeto de produção de citrinos do casal Ann e Jean Paul Brigand

Prémio Especial Cutipol Carreira: Dieter Koschina

Prémio Especial 10 Anos Mesa Marcada: José Avillez