Estas são as 100 mulheres mais poderosas do mundo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, foi mais uma vez foi eleita a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes. Esta é a oitava vez consecutiva que a líder está no topo do ranking, do qual já figurou na primeira posição em outras cinco ocasiões.

A lista, elaborada anualmente, leva em consideração as mulheres de todo o mundo que atuam nas mais diversas áreas, dos negócios à tecnologia, passando pela política, finanças e comunicação até o entretenimento e filantropia. A avaliação leva em consideração quatro conceitos principais: impacto e esferas de influência, dinheiro e media.

As cinco mulheres mais poderosas do mundo deste ano completam-se com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, no segundo lugar, com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, na terceira posição, seguida pela diretora-executiva e presidente da General Motors Company, Mary Barra, e pela CEO da Fidelity Investments Personal and Workplace Investing, Abigail Johnson.

Este ano, a chefe operacional do Facebook, Sheryl Sandberg, saiu do top 10 e caiu para a 11.ª posição. Uma queda mais significativa foi a da ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, que ficou de fora da lista pela primeira vez desde a sua criação, em 2004. O ano passado Hillary estava na 65.ª posição e, em 2016, na 2.ª.

Os mais atentos irão reparar que a lista conta com 102 mulheres e não 100. Isso porque a Forbes decidiu incluir no ranking deste ano as três juízas da Supremo Tribunal dos Estados Unidos: Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor e Elena Kagan na 19.ª posição. Veja a lista completa de 2018:

1- Angela Merkel

2- Theresa May

3- Christine Lagarde

4- Mary Barra

5- Abigail Johnson

6- Melinda Gates

7- Susan Wojcicki

8- Ana Patricia Botín

9- Marillyn Hewson

10- Ginni Rometty

11- Sheryl Sandberg

12- Gail Boudreaux

13- Angela Ahrendts

14- Safra Catz

15- Isabelle Kocher

16- Adena Friedman

17- Ho Ching

18- Emma Walmsley

19- Juízas da Suprema Corte dos Estados Unidos (Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor e Elena Kagan)

20- Oprah Winfrey

21- Ruth Porat

22- Laurene Powell Jobs

23- Rainha Isabel II

24- Ivanka Trump

25- Phebe Novakovic

26- Sheikh Hasina Wajed

27- Stacey Cunningham

28- Amy Hood

29- Jacinda Ardern

30- Gina Rinehart

31- Shari Redstone

32- Carrie Lam

33- Mary Callahan Erdoes

34- Rosalind Brewer

35- Erna Solberg

36- Bonnie Hammer

37- Lisa Davis

38- Marianne Lake

39- Mingzhu Dong

40- Tsai Ing-wen

41- Donna Langley

42- Anne Finucane

43- Gillian Tans

44- Thi Phuong Thao Nguyen

45- Nicola Sturgeon

46- Jean Liu

47- Kolinda Grabar-Kitarovic

48- Anna Wintour

49- Elvira Nabiullina

50- Beyoncé Knowles

51- Roshni Nadar Malhotra

52- Dana Walden

53- Priscilla Chan

54- Tricia Griffith

55- Jennifer Morgan

56- Feng Ying Wang

57- Maggie Wei Wu

58- Lubna S. Olayan

59- Gwynne Shotwell

60- Kiran Mazumdar-Shaw

61- Melanie Kreis

62- Zhou Qunfei

63- Dalia Grybauskaite

64- Güler Sabanci

65- Peng Liyuan

66- Katharine Viner

67- Federica Mogherini

68- Taylor Swift

69- Belinda Johnson

70- Zanny Minton Beddoes

71- Kathleen Kennedy

72- Lynn Good

73- Solina Chau

74- Shonda Rhimes

75- Judy Faulkner

76- Kersti Kaljulaid

77- Arianna Huffington

78- Sri Mulyani Indrawati

79- Serena Williams

80- Meg Whitman

81- Denise Coates

82- Raja Easa Al Gurg

83- Eliza Manningham-Buller

84- Wai Ying Lam

85- Michelle Bachelet

86- Lee Boo-jin

87- Jenny Lee

88- Shobhana Bhartia

89- Kirsten Green

90- Geisha Williams

91- Ana Brnabic

92- Anne Wojcicki

93- Aileen Lee

94- Priyanka Chopra

95- Rania Nashar

96- Dominique Senequier

97- Sahle-Work Zewde

98- Theresia Gouw

99- Margarita Louis-Dreyfus

100- Beth Brooke-Marciniak