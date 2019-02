Estado da União: a razão pela qual as mulheres congressistas se vestiram de branco

No segundo discurso do Estado da União de Donald Trump – realizado após o "shutdown" que durou 34 dias – na última terça feira, 5 de feveiro, várias mulheres do Congresso compareceram vestidas de branco e falaram do problema de igualdade de género do país, sublinhando como Trump não consegue lidar com a situação.

"Hoje estamos todas juntas, vestidas de branco, em solidariedade com as mulheres do movimento sufragista, que se recusam a aceitar um não como resposta", disse Brenda Lawrence, uma das congressistas. Falou-se ainda de vários momentos cruciais da história e ainda de acontecimentos recentes onde a discriminação de género esteve presente.

Alexandria Ocasio-Cortez, que também esteve presente, usou, para além do look branco, um conjunto de pins que remetia para uma mensagem adicional, referente a Jakelin Caal, uma jovem que morreu enquanto se encontrava sob custódia da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos em dezembro de 2018, pouco tempo depois de ter chegado, ilegalmente, ao país.